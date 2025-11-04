Cruz Azul vs Pumas; ¿por qué a este juego se le conoce como el “Clásico de la Obsesión”?

Los resultados obtenidos este fin de semana dentro de la Liga BBVA MX hace que la Jornada 17 del Apertura 2025 traiga partidos por demás llamativos por lo que cada escuadra se juega. Uno de ellos es el duelo entre Cruz Azul y Pumas , mismo que en los últimos años ha sido apodado El Clásico de la Obsesión.

Es a través de redes sociales, sobre todo X e Instagram, en donde aficionados tanto celestes como universitarios establecen el duelo entre Cruz Azul y Pumas como el auténtico Clásico de la Obsesión. Sin embargo, ¿te has preguntado de dónde viene este mote y por qué se ha vuelto tan popular a nivel digital.

¿Por qué al Cruz Azul vs Pumas lo llaman El Clásico de la Obsesión?

Si bien celestes y universitarios ya traían consigo un nivel de rivalidad importante, la enemistad entre ambos se multiplicó en el año 2020, cuando Pumas vino de atrás para derrotar 4-0 a Cruz Azul en las semifinales de vuelta y, con ello, eliminar a la escuadra que en ese entonces era dirigida por Robert Dante Siboldi.

Este hecho generó una animadversión importante en la cúpula de Cruz Azul y, en consecuencia, mucha felicidad entre la afición felina. Dicho lo anterior, vale decir que, posteriormente, Pumas perdió la final del futbol mexicano ante León, mientras que los celestes fueron campeones de México una temporada después.

A pesar de este hecho, El Clásico de la Obsesión se volvió una realidad toda vez que ambas aficiones desean derrotar a su respectivo rival, pues mientras en Pumas consideran que sus campeonatos y sus canteranos son más importantes, en Cruz Azul entienden que la diferencia en cuanto a títulos oficiales se refiere entre ambos es irremediable.

¿Cuándo y dónde será el partido entre Pumas y Cruz Azul?

Este juego será, sin duda, uno de los más importantes de la Jornada 17 del futbol mexicano . Ante ello, debes saber que el partido entre Cruz Azul y Pumas se llevará a cabo el sábado 8 de noviembre, en punto de las 21:05 horas, dentro del mítico Estadio Cuauhtémoc de Puebla.