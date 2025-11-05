Cruz Azul podría perder a una de sus estrellas para los cuartos de final de la Liga MX

Cruz Azul llega al final de la fase regular con una presión que pocos imaginaban: mantener el liderato general y no perder a su capitán.

El sábado, en el Estadio Cuauhtémoc, La Máquina recibirá a Pumas UNAM en un duelo que lo tiene todo: orgullo, tensión y consecuencias directas en la Liguilla.

Un triunfo bastará para asegurar el primer lugar del Apertura 2025 y con ello el privilegio de cerrar todas las series de la Fiesta Grande como local. Pero hay un riesgo que preocupa a Nicolás Larcamón: el de Nacho Rivero.

¡Recta final en la Liga MX! Los equipos llegan encendidos rumbo a la Liguilla | La Mesa Protagonista

El capitán, al borde del abismo

El uruguayo suma cuatro tarjetas amarillas y una más lo dejaría fuera del partido de ida de los cuartos de final.

Rivero, símbolo de entrega y equilibrio, se ha vuelto pieza irremplazable en el esquema de Larcamón; su liderazgo dentro y fuera del campo sostiene al equipo tanto como su capacidad para aparecer en todos los sectores de la cancha.

El dilema es claro: ¿Debe arriesgarlo para asegurar el liderato o preservarlo pensando en la Liguilla?

Si Rivero recibe una tarjeta más ante Pumas, se perderá el inicio de la Fiesta Grande. Pero si logra salir limpio, quedará “liberado” de sanciones y listo para comandar a La Máquina en la serie más importante del torneo.

Un cierre que definirá todo

Mientras tanto, Cruz Azul depende de sí mismo para conservar la cima. Su eventual rival en cuartos de final saldrá del segundo clasificado del Play-In, lugar que hoy pelean Juárez, Pachuca, Tijuana y el propio Pumas.

La definición promete ser cardíaca: cada punto, cada tarjeta, cada decisión puede cambiar el futuro inmediato del equipo más en forma de México.

Larcamón lo sabe. Y también sabe que, en partidos como este, los pequeños detalles pueden costar caro.