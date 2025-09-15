¡Desde 900 hasta los 3100 pesos! El precio de los boletos para el Cruz Azul vs Pumas

Se ha revelado el precio de los boletos para el partido de Cruz Azul vs Pumas y el más barato va desde los 900 pesos hasta los 3100 pesos.

El conjunto de Cruz Azul dio a conocer a través de sus redes sociales que tendrá un partido amistoso contra Pumas en Estados Unidos. El encuentro se jugará en Estadio Heart Health Park en Sacramento y los boletos tienen precios elevados a lo que normalmente cuestan en México.

El juego amistoso se disputará el 10 de octubre del 2025, en California, durante la Fecha FIFA, por lo que el equipo Celeste y Universitario se mantendrán en ritmo llegando a las últimas jornadas del Apertura 2025.

El precio de los boletos para el Cruz Azul vs Pumas

El boleto más barato se encuentra en 52 dólares, aproximadamente más de 900 pesos y se ubica en la cabecera del estadio. En la misma zona el boleto vale 73 dólares lo que son 1345 pesos mexicano.

En el demás estadio, el precio va desde los 94 dólares (1733 pesos), 115 dólares (2120 pesos) y 141.24 dólares (2604 pesos). El boleto más caro se encuentra en 167.50 dólares (3088 pesos) a casi nivel de cancha.

La racha de resultados de Cruz Azul en el Apertura 2025

Nicolás Larcamón ha logrado tener una gran racha de resultado con Cruz Azul en el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Hasta el momento, tras ocho jornadas, el equipo celeste se mantiene invicto con seis victorias de forma consecutiva y dos empates.

Registra un total de 20 puntos conseguidos en el torneo por lo que si sigue con los buenos resultados, matemáticamente podría asegurar su boleto a la liguilla con gran anticipación.