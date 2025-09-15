El récord de Nicolás Larcamón conseguido con Cruz Azul

Cruz Azul logró un triunfo importante en su partido más reciente frente a Pachuca y con esto, Nicolás Larcamón firmó el mejor arranque de un técnico extranjero con La Máquina en torneos cortos con seis victorias y dos empates, generando un 84% de efectividad.

Te puede interesar: Esto pasará con Cruz Azul en la Copa Intercontinental 2025; el club recibe polémicas noticias

El director técnico Nicolás Larcamón compartió sus impresiones sobre el encuentro. El estratega destacó la complejidad del inicio del torneo, pero también resaltó el compromiso de sus jugadores y la importancia de mantener la calma en momentos críticos.

“Fue un inicio de torneo muy complejo, sin embargo, escuchar ese dato es algo reconfortante, pero al mismo tiempo estoy consciente que los objetivos que nos trazamos como equipo son mucho más grandes”. Larcamón reconoció la dificultad del inicio del torneo, pero también destacó la importancia de mantener la perspectiva y enfocarse en los objetivos a largo plazo. “Fue un partido que se presentó rápidamente. Generamos que el rival termine quedando en inferioridad y eso habla del compromiso de los jugadores”, puntualizó.

¡Partidazo en el Volcán! Tigres vs León Jornada 8 | Goles, polémicas y momentos épicos | Apertura 2025

Nicolás valoró lo hecho por sus dirigidos

Larcamón elogió el compromiso y la determinación de sus jugadores, quienes lograron imponer su ritmo y generar oportunidades de gol.

“Fue un partido muy emocional por las tres expulsiones. Larcamón también resaltó la necesidad de mantener la calma y la concentración en momentos críticos, y elogió a sus jugadores por su capacidad para adaptarse a las circunstancias del partido”, finalizó.

Cruz Azul se prepara para enfrentar nuevos desafíos en el torneo, y Larcamón y su equipo buscarán mantener su buena forma y lograr resultados positivos. Con un enfoque en la estrategia y la táctica, el equipo cementero buscará superar a sus rivales y alcanzar sus objetivos a corto plazo.

Te puede interesar: Chivas TROLLEA épicamente y manda contundente mensaje al América tras humillarlo en los clásicos