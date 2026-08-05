Cruz Azul: Esto es lo último que se sabe sobre las posibles salidas de Lira, Ebere y el Toro Fernández

El mercado de fichajes en el futbol mexicano no cesa y, sin duda, uno de los equipos que más interés ha generado en este aspecto es la Máquina de Cruz Azul, sobre todo, por los elementos que aún pueden salir del equipo que se consagró campeón de la Liga BBVA MX en el torneo pasado.

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Y es que, más allá de las altas que el club aún puede tener junto a las llegadas de Juan José Calero y Alán Montes, la realidad es que elementos como Erik Lira, Christian Ebere y Gabriel Fernández han sonado para abandonar La Noria. Ahora bien, ¿qué ocurre con ellos?

¿Cruz Azul sufrirá las bajas de Lira, Ebere y Fernández?

Erik Lira: Los últimos reportes sostienen que Erik Lira, mediocampista de Cruz Azul, es pretendido por el Al-Jazira de los Emiratos Árabes Unidos, institución que estaría ofreciendo poco más de 10 millones de dólares por el jugador, de acuerdo con información de César Luis Merlo. Ante ello, el club está a la espera de conocer las pretensiones de su jugador.

Los últimos reportes sostienen que Erik Lira, mediocampista de institución que estaría ofreciendo poco más de 10 millones de dólares por el jugador, de acuerdo con información de César Luis Merlo. Ante ello, el club está a la espera de conocer las pretensiones de su jugador. Gabriel Fernández: El Toro tiene intenciones de continuar en Cruz Azul y el club desea mantenerlo durante más torneos; sin embargo, el periodista Gerardo González sostiene que, hasta el momento, no han llegado a un acuerdo de renovación, hecho que podría cambiar muy pronto.

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Christian Ebere: Han pasado algunos días desde que se dio a conocer el supuesto interés del Vasco da Gama por los servicios del delantero nigeriano; sin embargo, hasta el momento los sondeos no han llegado más allá, por lo que todo haría indicar que el africano se mantendría en el club.

¿Algún jugador llegará a Cruz Azul?

Todo parece indicar que la directiva de Cruz Azul buscaría la llegada de un elemento únicamente si alguno de sus jugadores sale de La Noria, por lo que elementos como César Montes y Juan Brunetta se mantendrían en carpeta, pero en pausa respecto a lo que ocurra en este mercado.