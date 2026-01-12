¿Qué dijo Larcamón sobre el adiós de Cruz Azul al Olímpico Universitario?

Al término del partido, el director técnico de La Máquina, Nicolás, Larcamón, fue cuestionado en torno a distintos temas, entre los que destacó el adiós del equipo al Estadio Olímpico Universitario, que durante el año más reciente había fungido como sede de los juegos como local del conjunto celeste.

Larcamón envió un mensaje a la afición de Cruz Azul

El entrenador argentino no ocultó su malestar por la incertidumbre que esto ha generado, sin embargo, confío en que cuentan con las herramientas para darle vuelta a la situación, por el arrastre que tiene el club a nivel nacional.

“Lógicamente que no es un escenario que hubiésemos elegido, mucho más por lo que tiene el próximo alivio del campeonato, pero tampoco creo que vaya a ser un impedimento para nosotros poder hacer esto. La realidad es que Cruz Azul y la afición es tan grande y está en todo el país. Sabemos que a cada lugar que lleguemos y ese clima, esa localía la vamos a sentir a todos modos”, dijo.

Enfatizó: “Estamos trabajando para lograr esa buena logística para que no nos haga sentido visitar todas las fechas y confiamos, repito, que más allá del inoportuno, no nos va a limitar para competir como tenemos que competir y confío mucho en la competitividad que va a alcanzar el equipo en este torneo”.

Cruz Azul necesita campeonar

Ya en modo retroactivo, el estratega se mostró consciente de la insuficiencia de resultados con la que cerraron el semestre anterior y garantizó que la escuadra que comanda volverá a contender por los trofeos que se presenten en el actual curso.

"Sé que el semestre pasado esa sensación de no haber coronado ninguna de las competencias que tuvimos, deja de alguna manera ese margen de exigencia a flor de piel y lo entiendo, lo comprendo y lo asumo, pero al mismo tiempo también veo lo que somos capaces y la manera en que trabajamos y sobre todo el rendimiento en lo inmediato que siento que vamos a tener para realmente asegurarle que este equipo va a estar en las instancias más decisivas del campeonato y Dios quiera que en esos momentos decisivos tengamos esa determinación para hacernos de la coronación, que es el gran objetivo que tenemos como grupo y que tiene la institución y que sabemos que añora a nuestra afición”, concluyó.

