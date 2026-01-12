Milito y la llegada del ‘Chucky’ Lozano a las Chivas ¿es posible?

Gabriel Milito, abordó distintos temas en su conferencia de prensa y uno de los que más llamó la atención fue la posible llegada de Hirving 'Chucky' Lozano al Rebaño Sagrado. El argentino fue cuestionado por los rumores que han surgido recientemente y su respuesta fue tajante.

"En la posición estamos cubiertos. Probablemente reconocemos la jerarquía del jugador, pero no necesitamos esa posición. Creo que el plantel que ahora mismo conformamos, tenemos una buena mistura entre jugadores de experiencia y jugadores jóvenes, que poco a poco tendrán que ir adquiriendo experiencia y rodaje, para darle todo lo que queremos de ellos. Al final somos un equipo. Tenemos claro qué hay que hacer, qué intentar hacer para acercarnos al triunfo", dijo.

Milito sobre el mercado de pases de Chivas

Cuando se le preguntó por la salida de Alan Mozo hacia los Tuzos o el descarte de elementos como Alan Pulido y Érick Gutiérrez, el estratega del Guadalajara explicó con qué criterio manejó dichas decisiones.

"Entiendo perfectamente que todos los jugadores quieren jugar. Para evitar ciertas situaciones, muchas veces es mejor ser sincero con el futbolista y decirle desde el inicio si va a arrancar desde atrás o si tendrá poca participación. Para no afectar la dinámica del día a día, en esos casos es mejor que salgan a jugar. Hay jugadores que no toleran la suplencia, porque es muy difícil mantenerse positivo cuando no se juega", explicó.

Y profundizó: “Cuando el grupo es demasiado amplio, hay jugadores que ni siquiera son considerados para las convocatorias. Al principio puede no representar un problema, pero cuando esa situación se repite,termina afectando la dinámica del equipo. Prefiero contar con futbolistas que se sientan parte, apostando por la calidad antes que por la cantidad, en función de los objetivos que tenemos".

Chivas, con un plantel para pelear por todo

Para terminar con el tema del armado de su plantel, sentenció: "Ser claro y transparente es fundamental. El jugador siempre quiere jugar, especialmente en una institución tan grande como Chivas, pero quedarse sin participación no beneficia a nadie. El futbolista necesita competir y sentirse importante. Desde el inicio fuimos claros y estoy muy conforme con el plantel que construimos”.

