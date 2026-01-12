Mohamed revela cuándo volverán las estrellas del Toluca

Toluca inició su participación en el Clausura 2026 como visitante, en Monterrey, y lo hizo con un triunfo que se dio por la mínima diferencia, gracias a un gol de Helinho, al minuto 56. Por tratarse de dos planteles con alta nómina y marcada jerarquía, el director técnico de los Diablos Rojos, Antonio Mohamed, le dio un valor específico al resultado.

“Son tres puntos muy importantes ante un rival que va a estar peleando el campeonato, así que para nosotros es fundamental, sabiendo que no jugamos con el equipo completo. Para nosotros es importantísimo sumar”, inició su conferencia.

Toluca espera por la vuelta de grandes jugadores

La victoria choricera llegó a pesar de que el equipo de la capital del Estado de México se presentó en la sultana del norte sin varios de sus elementos estelares, como Alexis Vega, Paulinho, Jesús Gallardo, Franco Romero o Marcel Ruiz. Sobre sus posibles regresos, habló el 'Turco'.

"Arrancamos con tres puntos y ahora en casa, los jugadores que se quedaron van a tener la oportunidad de jugar (el miércoles ante Santos), más algunos que hoy jugaron”. A medida que vayan corriendo los días, el equipo va a ir tomando mejor forma, sabiendo que después del partido con Tigres tenemos dos semanas para ponernos a punto físicamente, entonces la planeación fue esa, venir con unos cuantos hoy, el miércoles tener otros más y el fin de semana próximo tener casi a todos completos”, indicó.

El entrenador argentino también hizo referencia al penalti que Hugo González le atajó a Sergio Canales y que a la postre significó el gane escarlata.

"Hugo está para eso, para atajar. Qué bueno que pudo detener el penal, actuó como debe hacerlo y nos ayudó a ganar el partido, así que es muy importante", señaló.

Gran presentación de Pavel

Por último, Mohamed compartió su percepción del debut que Pavel Pérez hizo como nuevo refuerzo del Toluca para el semestre en curso.

“Pavel hizo muy buen partido, se cansó porque nosotros le requerimos una entrega como volante, no como extremo. Hizo un gran partido con tres entrenamientos con nosotros, así que creemos que nos va a ayudar, va a dar competencia interna en el plantel, y eso hace que estemos mejor”, finalizó.

