Cruz Azul disputará su sexta Liguilla de forma consecutiva, lo cual habla de la regularidad que el club ha tenido en los últimos años desde la llegada de Iván Alonso, directivo que ya sabe lo que es conquistar tanto la Concachampions como la Liga BBVA MX durante el torneo pasado.

En ese sentido, Cruz Azul llega a esta Liguilla como uno de los principales candidatos a quedarse con el campeonato del Apertura 2026 gracias a los jugadores con los que cuenta, destacando un futbolista que, pese a no brillar como antes, tiene números de locura en el campo.

¿Qué jugador es la esperanza de Cruz Azul en la Liguilla?

Si bien elementos como Amaury García, Agustín Palavecino, José Paradela y Andrés Montaño han destacado en el terreno de juego, la realidad es que ninguno tiene los números que Carlos Rodríguez maneja a pesar de tener un torneo discreto en relación a las campañas anteriores.

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Y es que, de acuerdo con información del portal Statisckicks, Charly Rodríguez es el segundo jugador con mejores números en cuanto a contribuciones a gol se refiere en el año sin contar los tiros penal, pues durante estos meses el mexicano acumula 11 acercamientos directos en poco más de 3,000 minutos.

Este dato influye de manera importante considerando que el Apertura 2026 estuvo lejos de ser la mejor temporada a nivel individual de Charly, motivo por el cual los aficionados de Cruz Azul esperan que pueda levantar el nivel justo en la mejor parte de la temporada; es decir, la Liguilla.

¿Cuáles son los números totales de Charly Rodríguez en Cruz Azul?

Fue en enero del 2022 cuando Carlos Rodríguez arribó a Cruz Azul procedente de Rayados de Monterrey, por lo que está a punto de cumplir cinco años en la institución. En esta cantidad de tiempo, el mexicano acumula 18 anotaciones y 34 pases a gol en 221 duelos disputados.