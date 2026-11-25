Una de las razones por las cuales Cruz Azul es el principal candidato a ganar el título del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX deriva del gran estado de forma de sus futbolistas, mismos que han ocasionado que el club registre cinco victorias y 15 goles a favor en sus últimos seis juegos.

Con este envión anímico a su favor es que Cruz Azul pudo asaltar el subliderato de la tabla general al registrar 32 unidades, dos más que América y uno menos que Chivas. Además, la Máquina cuenta con los mejores tres creadores de la Liga BBVA MX, un hecho fundamental con miras a la Liguilla.

¿Cuáles son los mejores 3 creadores de la Liga BBVA MX que están en Cruz Azul?

Después de 17 fechas disputadas hasta ahora, la Liga BBVA MX ya reconoce a los mejores jugadores a nivel individual del torneo. Entre estos aparecen tres elementos de Cruz Azul, mismos que se han caracterizado por la creación de juego a través de sus pases decisivos.

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Y es que, si bien es Helinho de Toluca quien suma más asistencias al registrar un total de seis, Cruz Azul tiene en Charly Rodríguez, Andrés Montaño y José Paradela a elementos que acumulan cinco asistencias en la temporada; es decir, en promedio de casi un pase a gol cada tres juegos de Liga.

Otros jugadores que también destacan en este rubro son Óliver Torres con seis asistencias, así como Ezequiel Bullaude con cinco. Finalmente, es el marroquí Oussama Idrissi quien cierra las cinco asistencias gracias al gran cierre de temporada que ha tenido con Pachuca.

¿Charly, Montaño y Paradela serán titulares con Cruz Azul en la Liguilla?

Cruz Azul suele jugar con cuatro mediocampistas en su esquema inicial, por lo que es posible que los tres elementos formen parte del cuadro titular que Joel Huiqui presente en la Liguilla junto a otro futbolista que podría ser Jeremy Márquez, Agustín Palavecino o Erik Lira.