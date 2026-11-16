Temporada 2026 NBA: La hora para ver en VIVO los partidos de HOY lunes 16 de noviembre

La NBA se ha convertido en una de las Ligas más seguidas y populares dentro de los Estados Unidos en este inicio de temporada, por lo que poco a poco los amantes de la República Mexicana han comenzado a engancharse con lo que se presencia día a día en el terreno de juego.

Ante esta situación, es interesante conocer lo que ocurrirá este lunes 16 de noviembre respecto a los juegos que la NBA presentará en esta jornada. Por tal motivo, en los próximos párrafos podrás conocer qué equipos se enfrentan, así como los horarios de los duelos al interior del país.

¿A qué hora son los partidos de la NBA hoy lunes 16 de noviembre?

Celtics vs Magic | 6 de la tarde.

Wizards vs Grizzlies | 6 de la tarde.

Cavaliers vs Bulls | 6 de la tarde.

Nets vs 76ers | 6:30 de la tarde.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Heat vs Rockets | 6:30 de la tarde.

Timberwolves vs Blazers | 7 de la noche.

Pelicans vs Warriors | 7 de la noche.

Nuggets vs Suns | 8 de la noche.

WEMBY LEADS SPURS TO 10 STRAIGHT WINS.



👽 32 PTS (17 in 2H)

👽 9 REB

👽 5 BLK

👽 2 STL



The Spurs are the second team ever to win 10+ straight immediately after an 0-2 start, joining the 2017-18 Celtics who went from 0-2 to 16-2! pic.twitter.com/ivWcUBHm2V — NBA (@NBA) November 12, 2026

¿Qué escuadras han decepcionado en este inicio de la temporada 2026 de la NBA?

Este inicio de temporada en la NBA ha sido realmente atractivo no solo por las sorpresas que hay en la zona alta de la tabla general, sino también por las decepciones en cuanto a equipos de los que se esperaba mucho pero que, sin embargo, han dejado mucho qué desear.

Entre las decepciones se encuentra el Heat de Miami, equipo que comenzó la temporada con cuatro derrotas consecutivas y que, si bien ha mejorado en los últimos días, aún se mantiene lejos de los primeros lugares tal y como su directiva presupuestaba al inicio de la campaña.

Otra institución que ha dejado mucho qué desear son los Nuggets de Denver, escuadra que, a pesar de contar con Nikola Jokic, ha perdido más partidos de los que ha ganado. Finalmente, un equipo que se mantiene en la zona media de la tabla, cuando todos pensaban que pelearía los primeros lugares de la NBA, es nada más y nada menos que los Knicks de Nueva York.