Estamos a unas horas para que inicie formalmente la Liguilla del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, y si bien cualquiera de los ocho clasificados tienen la oportunidad de conquistar el título, la realidad es que instituciones como Toluca, Cruz Azul y América llevan mano respecto a los demás.

Y es que, después de 16 fechas disputadas, tanto América como Cruz Azul y Toluca se encuentran en el Top5 de la clasificación gracias a su labor en el campo. Además, un punto a destacar es que cualquiera de estas tiene una ventaja respecto a otros cuadros como Chivas y Rayados.

¿Cuál es la ventaja de América, Toluca y Cruz Azul sobre Chivas y Rayados?

A solo unas horas para la culminación de la temporada regular en México, América, Cruz Azul y Toluca son las mejores ofensivas del país con un amplio margen de distancia respecto a los demás equipos, un punto que puede jugar a su favor de cara a la Liguilla del futbol mexicano.

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América es el líder de este rubro con 38 goles a favor, mientras que Cruz Azul tiene 37 tantos aunque, vale decir, 15 de estos se han dado en los últimos seis partidos, sumando un promedio de tres por juego. Finalmente aparecen los Diablos Rojos, que suman 35 dianas hasta ahora.

Un punto a tener en cuenta es que Chivas, quien actualmente se encuentra en el primer lugar de la clasificación, tiene solamente 27 goles a favor, cuatro menos de los que tiene Pachuca y tres menos que Atlas. Finalmente, Rayados cuenta con 29 dianas pese a su excelente poder ofensivo.

¿A qué equipos enfrentarán América, Toluca y Cruz Azul en la Liguilla?

Cruz Azul, el tercer lugar de la clasificación, se medirá a León en la ida de los cuartos de final, mientras que las Águilas del América viajarán a la Sultana para enfrentar a los Rayados. Finalmente, los Diablos Rojos del Toluca se medirán al Atlas, mientras que Chivas enfrentará a Pachuca.