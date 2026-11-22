Este domingo se llevará a cabo uno de los duelos más interesantes y espectaculares que el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX tendrá en su temporada regular, pues será en Zapopan en donde las Chivas del Guadalajara se verán las caras contra la Máquina de Cruz Azul.

Este partido es fundamental para ambas instituciones, mismas que tienen todo para terminar como líderes la temporada regular con miras a la Liguilla. Y si bien el duelo se llevará a cabo en Jalisco, la realidad es que Cruz Azul ya le tiene tomada la medida a Chivas desde hace algunos años.

¿Por qué Cruz Azul tiene una paternidad sobre Chivas?

Muchos recuerdan las últimas dos eliminatorias en donde Cruz Azul eliminó a Chivas de la Liguilla, primero en los cuartos de final y después en la ronda semifinal. Sin embargo, la paternidad de los celestes sobre los rojiblancos tiene mucho tiempo atrás, lo cual habla del impacto que el club tiene sobre su rival.

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Y es que, pese a que los dos son equipos grandes y representativos de México, la realidad es que Cruz Azul tiene una amplia ventaja sobre Chivas en el pasado reciente, pues en los últimos diez enfrentamientos entre ambos el Rebaño Sagrado ha vencido a su rival solo en una ocasión.

La última victoria del Guadalajara ante su rival fue en el Apertura 2023; más precisamente el 4 de noviembre cuando Chivas aprovechó su condición de local para derrotar a Cruz Azul por 1-0, por lo que ya son más de tres años sin que el Rebaño pueda vencer a los de La Noria.

¿Cómo han quedado los últimos resultados entre Chivas y Cruz Azul?

En los últimos nueve duelos Chivas no solo no ha podido derrotar a Cruz Azul, sino que además los celestes han obtenido el triunfo en siete ocasiones por solamente dos empates. Del mismo modo, en esta cantidad de partidos los capitalinos acumulan 16 goles a favor por solo siete en contra.