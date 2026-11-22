Estamos a unas semanas para que comience oficialmente el mercado de fichajes invernal en la Liga BBVA MX, mismo que puede ser uno de los más movidos de los últimos años gracias a la cantidad de joyas que podrían cambiar de rumbo precisamente de cara al Clausura 2027.

En ese sentido, uno de los elementos que ha comenzado a despertar el interés de los grandes del futbol mexicano forma parte de los Potros de Hierro del Atlante. De hecho, hablamos de un jugador que, en su rubro, se convirtió en uno de los mejores de la Liga BBVA MX en cuanto a números se refiere.

Martín Sarrafiore, ¿la nueva joya de la Liga BBVA MX?

Más allá del complicado torneo de parte del Atlante, uno de los jugadores que más destacó en el campo fue Martín Sarrafiore, elemento nacido en Argentina que recientemente cumplió 29 años de edad y que también cuenta con la nacionalidad mexicana, por lo que no existen problemas para ficharlo en cuanto a la situación de No Formados en México.

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Sarrafiore encabeza la lista de los mediocampistas con la mejor valuación dentro del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, de acuerdo con el ranking establecido por Statisckicks, pese al hecho de que el Atlante ya quedó eliminado de cualquier oportunidad de acceder a la Liguilla.

Con ello, Martín supera, con su calificación de 7.35, a otras figuras de la Liga BBVA MX como lo son Erick Sánchez del América o Gilberto Mora de Xolos de Tijuana, por lo que no se descarta que el mexicano pueda dar el paso a otro club de la primera división para el siguiente torneo.

¿Cuál es el valor en el mercado de Sarrafiore y qué números tiene en la Liga BBVA MX?

El volante aparece entre los mejores en cuanto a regates, pases filtrados, pases clave y goles esperados. Del mismo modo, registra tres anotaciones y un pase a gol en poco más de 1,000 minutos con el Atlante, números que han llamado la atención de otros equipos de la máxima categoría azteca.