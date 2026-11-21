La época contemporánea ha sido una de las más importantes en la historia de Cruz Azul, institución que se ha convertido en una de las más regulares y exitosas desde el 2024, año en que Iván Alonso tomó el proyecto como director deportivo generando varios resultados positivos.

En ese sentido, durante este lapso Cruz Azul no solo suma distintos trofeos (destacando la Liga BBVA MX y la Concachampions) sino que, ahora, el directivo uruguayo tiene como objetivo principal contar con una marca que haga que el club supere al América y Chivas.

Este es el plan de Cruz Azul para ser el mejor equipo en los próximos años

Pocos lo han notado, pero desde el 2024 a la fecha Cruz Azul ha intentado fichar a jugadores jóvenes que puedan hacer una carrera en el club y que, en esencia, sientan los colores de la institución como pocos, lo cual ha hecho que el promedio de edad en el equipo sea corto.

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Un ejemplo de ello es lo que ocurre precisamente en el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, mismo en donde Cruz Azul tiene un promedio de edad de 26.3 años, el cual es el sexto más corto del futbol mexicano con una plantilla que supera los 100 millones de euros, según el portal Vamos Cruz Azul y Transfermarkt.

Citando siempre a las mismas fuentes, este promedio de edad es incluso más joven que el de equipos como América, Pumas y Chivas, los cuales se encuentran entre los 26.5 y los 26.8 años, por lo que la directiva buscará mantener esta tónica al menos hasta el resto de la década.

¿Cuándo y contra quién es el próximo partido de Cruz Azul en el torneo?

Con este dato en sus espaldas, Cruz Azul buscará terminar de la mejor forma posible la temporada regular cuando se mida como visitante a Chivas este domingo a las 17:07 horas, en un partido en donde jóvenes futbolistas como Luka Romero y Roger González podrían tener participación.