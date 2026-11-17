Estamos a unos días para que se lleve a cabo el lanzamiento oficial del GTA VI, uno de los videojuegos más esperados de todos los tiempos que promete generar ganancias millonarias a Rockstar Games considerando que su última versión se dio hace poco más de una década.

En ese sentido, las curiosidades al respecto del GTA VI están a la orden del día, y una de las más llamativas guarda relación con la venta de un auto que aparece en el videojuego. Ante tal situación, aquí conocerás el modelo del vehículo, su costo y la fecha de lanzamiento de este título.

¿Cuál es el modelo del auto que se vende del GTA VI y cuánto cuesta?

Fue gracias a una alianza entre el Taller West Coast Customs y Rockstar Games que un vehículo, que forma parte del GTA VI, salió a la venta de forma oficial para generar más publicidad de cara al lanzamiento del videojuego, el cual se espera sea uno de los más impactantes en la historia de este mercado.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

El vehículo en turno es el Grotti Cheetah, un auto deportivo que es representativo del Grand Theft Auto Vi y que se basa en el diseño del Ferrari Testarossa tradicional, mismo que además de formar parte de este título también se puede apreciar en la serie Miami Vice, lo cual lo hace aún más icónico.

Here’s your chance to own a part of automotive & gaming history!



We’re incredibly proud to have partnered with Rockstar Games® to bring the custom in-game Grotti Cheetah from ‘Grand Theft Auto VI’ to life.



See the full details: https://t.co/kakQSnoh96 pic.twitter.com/2CkYUtjEqF — West Coast Customs (@officialwcc) November 9, 2026

La réplica de este vehículo combina su diseño con la estética de Vice City, ciudad que se presenta en el GTA VI. Además, el portal Excelsior menciona que su costo al público es de 1.3 millones de dólares, por lo que su venta se realizará mediante la tienda británica Selfridges de forma exclusiva.

¿Cuándo es el lanzamiento del GTA VI en México?

Será este jueves 19 de noviembre cuando los amantes de México y muchas partes del mundo puedan disfrutar oficialmente del GTA VI, el videojuego más esperado del año. Recuerda que este título estará presente tanto en la Xbox Series X | S como en la PlayStation 5, por lo que la PC y la Nintendo Switch 2 deberán esperar un poco más.