Toluca y Cruz Azul, muy cerca de llegar a la FINAL del Clausura 2026 gracias a este DATO

Estamos a unas semanas para que se lleve a cabo la Liguilla del futbol mexicano, misma que será atípica dado que será la última antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ante esta situación, luce interesante conocer el dato que indica que Cruz Azul y Toluca podrían disputar la gran final del Clausura 2026.

cruz azul

En estos momentos, tanto Cruz Azul como Toluca están cerca de quedarse con el liderato del Clausura 2026 junto a otros equipos como Chivas. Bajo este escenario, cabe mencionar que existe un dato de la Liga BBVA MX que indica que choriceros y celestes estarían cerca de llegar a la final.

¿Por qué Cruz Azul y Toluca podrían llegar a la final del Clausura 2026?

A lo largo de la historia del futbol mexicano, más precisamente de la primera división azteca, 20 finales se han llevado a cabo entre el primer y el segundo lugar. En estos momentos, Cruz Azul y Toluca están disputando estos lugares junto a las Chivas del técnico argentino Gabriel Milito.

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Lo curioso de este dato, entregado por el portal Mediotiempo, radica en el hecho de que, en estas 20 finales, Cruz Azul y Toluca han participado en seis, lo cual habla de la constancia que ambos equipos han tenido en México y del impacto que sugiere para sus millones de fanáticos.

Cabe decir que, de acuerdo con las apuestas, tanto choriceros como cementeros parten como favoritos a ser los campeones del futbol mexicano junto a otras escuadras como Chivas. Además, vale decir que, con cuatro encuentros aún por disputarse, se mantienen en la zona alta de la tabla general.

¿Cuántos títulos de Liga BBVA MX tienen Toluca y Cruz Azul?

Toluca y Cruz Azul están convertidos en dos de los equipos más importantes y ganadores que existen en la primera división mexicana. El cuadro del Estado de México suma un total de 12 títulos de Liga, mientras que el conjunto cementero acumula nueve campeonatos hasta ahora.