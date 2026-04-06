Estos son los partidos que América jugará en el ESTADIO BANORTE en el Clausura 2026

La reapertura del Estadio Azteca, también conocido como Estadio Banorte, no solo serviría para la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026, sino que también beneficiaría al Club América, institución que podría disputar algunos encuentros nacionales e internacionales en el Coloso de Santa Úrsula.

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Como sabes, fue el pasado 28 de marzo cuando el Estadio Azteca reabrió sus puertas para el duelo de preparación entre México y Portugal. Tras esto, se espera que el Club América pueda aprovechar lo anterior para disputar una serie de compromisos correspondientes al Clausura 2026 en este mismo inmueble.

¿Cuántos juegos podría disputar el América en el Estadio Banorte?

De acuerdo con información del portal Fox, América tendría en mente disputar todos los encuentros que tiene programados en abril dentro del Estadio Banorte. En otras palabras, el conjunto azulcrema podría enfrentar hasta cinco enfrentamientos, nacionales e internacionales, en dicho estadio.

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Hay lugares que no se explican, se sienten. Y el nuestro… nos está llamando.



Falta poco para volver, Águilas, prepárense, #VolvemosACasa 💙🏟️🦅💛



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El primero de ellos llegaría el 11 de abril como parte de la Jornada 14 del Clausura 2026 cuando América reciba a Cruz Azul. Tres días después, el cuadro azulcrema volvería al Estadio Azteca para medirse al Nashville, en duelo que forma parte de los cuartos de final de la Concachampions.

El 18 de abril América recibiría al Toluca como parte de la Jornada 15, mientras que el 25 de abril haría lo mismo para cerrar la temporada regular del Clausura 2026 frente al Atlas. Finalmente, se espera que el club también pueda disputar los cuartos de final de la Liga BBVA MX en este inmueble, aunque dicha información no está cien por ciento confirmada.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Mexicana en el Estadio Azteca?

Si todo sale conforme se tiene establecido, la Selección Mexicana volverá al Coloso de Santa Úrsula para abrir la Copa Mundial de la FIFA 2026. Se espera, entonces, que el cuadro nacional enfrente al combinado de Sudáfrica el jueves 11 de junio como parte del grupo A del certamen mundialista.