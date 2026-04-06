El jugador que podría ser la sorpresa de la Copa Mundial de la FIFA 2026; ¿le quita el puesto a Fidalgo?

La Fecha FIFA de marzo trajo consigo noticias realmente interesantes para la Selección Nacional de México de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, misma en donde el combinado tricolor hará su debut el jueves 11 de junio frente a la escuadra de Sudáfrica, quien cayó en su último duelo ante Panamá.

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Y es que, más allá de las gratas sensaciones que la Selección de México dejó ante Portugal y Bélgica, se habla de la posibilidad de que un futbolista, quien recientemente tuvo una aparatosa lesión, se suba de último momento a la convocatoria del Vasco Aguirre.

¿Marcel Ruiz estará con México en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Fue en la conferencia de prensa posterior al duelo ante Bélgica que Javier Aguirre aseguró que han recibido buenas noticias desde el entorno de Marcel Ruiz, esto al asegurar que el jugador del Toluca tiene muchas ganas de estar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección de México.

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Futbolistas mexicanos 🇲🇽 descartados para el Mundial 2026 🏆❌:



- Marcel Ruiz

- Jesús Orozco

- Ángel Malagón



Otro que podría sumarse a la lista es Rodrigo Huescas. Panorama jodido para el Tri, ya que además tiene a otros tantos lesionados como: Gilberto Mora, César Huerta,… pic.twitter.com/tI4oGcM9Tw — Julio Rodríguez (@julioordz10) March 13, 2026

En este punto vale recordar que Marcel Ruiz, quien se había afianzado como titular de la Selección, sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha y una lesión adicional en el menisco medial el 11 de marzo; sin embargo, hasta ahora el jugador no se ha sometido a una intervención quirúrgica.

Este hecho, aunado a lo mencionado por el Pollo Briseño en torno a la masa muscular de Marcel Ruiz en esta zona del cuerpo, harían que este tenga algunas posibilidades de disputar algunos juegos con Toluca antes del cierre de la temporada, lo cual podría darle mínimas chances de estar en el Mundial si el Vasco así lo desea.

¿Cuáles son los números de Marcel Ruiz en Toluca?

El gran nivel que Marcel Ruiz ha mostrado en Toluca fue suficiente para que comenzara a ser considerado por la Selección Mexicana desde el año pasado. De hecho, en los Diablos Rojos el mediocampista suma 17 anotaciones y 20 pases a gol en 159 duelos disputados.