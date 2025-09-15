¿IMPOSIBLE? Esto necesitan Cruz Azul y Rayados de Monterrey para ASEGURAR un lugar entre los MEJORES 4 de la Liguilla

La Liga MX entra en su fase decisiva y dos de los favoritos para ganar el campeonato, Monterrey y Cruz Azul , tienen claro el objetivo: alcanzar los 30 puntos que en promedio en los últimos 10 torneos aseguran un lugar entre los cuatro primeros de la tabla y el pase directo a los Cuartos de Final. Tras ocho jornadas disputadas en el Apertura 2025, ambos clubes están bien posicionados, pero aún les queda camino por recorrer.

Monterrey lidera la tabla con 21 puntos, producto de siete victorias y una derrota. Cruz Azul, por su parte, marcha invicto con 20 unidades, gracias a seis triunfos y dos empates. La meta está cerca, pero no garantizada. Necesitan al menos 9 y 10 puntos respectivamente en las últimas 9 jornadas para asegurar su posible boleto directo a la Liguilla.

¿Cuáles son los partidos que le resta a Monterrey?

Jornada 9: vs América (local)

vs América (local) Jornada 10: vs Toluca (visita)

vs Toluca (visita) Jornada 11: vs Santos (local)

vs Santos (local) Jornada 12: vs Tijuana (visita)

vs Tijuana (visita) Jornada 13: vs Pumas (local)

vs Pumas (local) Jornada 14: vs FC Juárez (local)

vs FC Juárez (local) Jornada 15: vs Cruz Azul (visita)

vs Cruz Azul (visita) Jornada 16: vs Tigres (local) – Clásico Regio

vs Tigres (local) – Clásico Regio Jornada 17: vs Guadalajara (visita)

¿Cuáles son los partidos que le resta a Cruz Azul?

Jornada 9: vs FC Juárez (local)

vs FC Juárez (local) Jornada 10: vs Querétaro (local)

vs Querétaro (local) Jornada 11: vs Tijuana (visitante)

vs Tijuana (visitante) Jornada 12: vs Tigres (visita)

vs Tigres (visita) Jornada 13: vs América (local) – Clásico Joven

vs América (local) – Clásico Joven Jornada 14: vs Necaxa (visita)

vs Necaxa (visita) Jornada 15: vs Monterrey (local)

vs Monterrey (local) Jornada 16: vs Puebla (visita)

vs Puebla (visita) Jornada 17: vs Pumas (local)

Ambos equipos tienen duelos clave ante rivales directos como América, Tigres y Toluca, además se enfrentan en la Jornada 15, lo que podría definir su destino. Rayados, con un calendario más equilibrado entre casa y visita, buscará mantener su liderato. Cruz Azul, con el invicto como bandera, deberá mostrar carácter en partidos de alta exigencia.

La lucha por los 30 puntos está en marcha. Y tanto Monterrey como La Máquina saben que en la Liga MX , cada jornada puede cambiar el rumbo. ¿Quién logrará asegurar su pase directo sin escalas?

