El récord de Pumas que podría romper Cruz Azul en C.U

La Máquina de Cruz Azul regresará a la actividad la próxima semana en la Jornada 13 del Apertura 2025 cuando reciba a las Águilas del América en el clásico joven en el Olímpico Universitario. Este duelo será importante en la búsqueda de la clasificación directa con América en el segundo sitio y la Máquina en el cuarto de la tabla general.

Te puede interesar: Memo Ochoa lanzó este mensaje para el América en su aniversario y llenó a los aficionados de esperanza

En este duelo habrá otro club involucrado en el tema de los récords. Los Pumas de la UNAM estarán muy al pendiente de lo que ocurra en este compromiso debido a que si el cuadro celeste no pierde romperá la marca de más partidos sin perder como local en el Estadio Olímpico Universitario, esto en tan sólo un año de jugar como locales en ese inmueble con 22 partidos sin conocer la derrota.

Mejor ni hablamos: análisis México vs Colombia | TV Azteca Deportes

En caso de no perder ante las Águilas del América, Cruz Azul sumaría 23 partidos sin derrota en su nueva casa superando a los universitarios.

Jugadores de Cruz Azul que fueron convocados por su selección en la fecha FIFA

La Selección Mexicana ya tuvo duelos amistosos en esta fecha FIFA de octubre, contra de Colombia, mientras que el martes 14 se medirá a Ecuador en suelo tapatío. En estos compromisos jugadores como: Erik Lira, Jorge Sánchez y Carlos Rodríguez están considerados por el director técnico Javier Aguirre para tener algunos minutos.

Por otro lado, la Selección de Colombia también convocó a dos jugadores de Cruz Azul: Kevín Mier que podría tener minutos importantes ante la ausencia del portero titular en el combinado cafetero, Camilo Vargas y también el defensor Willer Ditta que tendrá una de sus últimas oportunidades para buscar colarse en la lista rumbo a la Copa del Mundo del próximo año.

Te puede interesar: Rayados pierde a una de sus máximas estrellas, sale en muletas y le abriría las puertas a otro crack