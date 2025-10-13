Memo Ochoa lanzó este mensaje para el América en su aniversario y llenó a los aficionados de esperanza

Memo Ochoa se tomó el tiempo para enviarle una felicitación al Club América, que este 12 de octubre cumplió 109 años de su fundación. El guardameta es un referente del conjunto de Coapa, pues incluso está considerado entre los 10 mejores en su historia, según la IA . El mensaje que compartió el nacido en Jalisco llenó de esperanza a los aficionados azulcremas, pues fue de los pocos que lo hizo.

La Serie A publicó en sus redes sociales una felicitación para el América junto a una foto de Ochoa en su paso en el Salernitana de Italia. El post causó gran revuelo entre los seguidores del conjunto de Coapa, pues lo reposteó el 5 veces mundialista y que ahora juega para el AEL Limassol de Chipre, donde fue humillado antes de su debut .

Guillermo Ochoa Memo Ochoa reposteó una felicitación que publicó la página de la Serie A hacia el América

“¡Felicidades al Club América! Historia, pasión y un vínculo que nos une con Memo Ochoa”, compartió la Serie A en su cuenta de X para conmemorar los 109 años de la fundación de las Águilas.

El paso de Memo Ochoa con América

Memo Ochoa es un jugador 100% hecho en América, pues desde muy joven llegó al club, proveniente de Jalisco, donde es originario. El seleccionado mexicano pasó por todas las categorías del equipo, hasta que en 2004 debutó oficialmente con el club.

¡Felicidades al @ClubAmerica! 💛💙🎉

— Lega Serie A (@SerieA_ES) October 12, 2025

El portero rápidamente se ganó el puesto titular y solo bastó un año para que levantara su primer y único título de Liga BBVA MX que tiene con el conjunto de Coapa. Guillermo tuvo grandes momentos con la institución, que le valieron para emigrar a Francia y convertirse en el primer guardameta mexicano en jugar en Europa.

“El Hijo Pródigo” regresó al América en 2019, para permanecer solo 3 años, ya que nuevamente se marchó al viejo continente, en esta ocasión a Italia con el Salernitana. Memo se quedó a un paso de conquistar su segundo título de Liga BBVA MX, pero el club sí consiguió coronarse, no solo una vez, sino en 3 ocasiones consecutivas.