Rayados pierde a una de sus máximas estrellas, sale en muletas y le abriría las puertas a otro crack

Fidel Ambríz es uno de los recurrentes en los Rayados de Domènec Torrent. La triste noticia, reportada por medios locales, es que salió en muletas después de un entrenamiento del fin de semana. Ese lugar podría ser utilizado por Iker Fimbres, una de las sensaciones del Mundial Sub-20. La Pandilla es tercera en la general.

Aún el club no da a conocer la gravedad de la lesión ni un comunicado refiriéndose a lo sucedido con el futbolista, por lo que es una incógnita lo que le pasó. Pese a ser uno de los recurrentes, Torrent ya podrá contar con equipo completo, pues regresan los seleccionados nacionales de la Sub-20 y en los próximos días de la Mayor, como Germán Berterame, su goleador.

Fidel Ambríz llegó procedente del León en el Apertura 2024. En un inicio fue complicado ganarse la titularidad, pero con la llegada de Torrent todo cambió. En el reciente torneo suma 11 partidos, siete de ellos como titular. También ha marcado un gol y ha sido acreedor de una tarjeta amarilla en 659 minutos jugados. En su momento sonó para ir al América o Chivas, pero decidió ir a la Sultana del Norte.

Rayados se podría meter directo a la Liguilla

Con 26 puntos en 12 juegos, Rayados se podría meter directo a la Liguilla en las próximas jornadas. La Pandilla ha peleado los primeros lugares desde que inició el campeonato. Con ocho triunfos, dos empates y dos derrotas, se ubica en el tercer lugar de la general. El fin de semana choca ante los Pumas en un duelo crucial para su futuro.

El cierre del Monterrey no será nada sencillo. Tras el parón de la Fecha FIFA, choca ante unos dolidos Pumas. Posteriormente, enfrenta a Juárez y luego al Cruz Azul. Para la Jornada 16, exactamente el 1 de noviembre, se verá las caras ante los Tigres en el Clásico Regio. Dicho duelo puede marcar su posición para la Liguilla. Termina el campeonato ante Chivas en Guadalajara.