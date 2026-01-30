OFICIAL: Cruz Azul vs América se jugará en LUNES a las 3:45 PM

El Torneo Clausura 2026 sigue su marcha y el llamado Clásico Joven entre Cruz Azul y América ya tiene fecha y horario para llevarse a cabo en el mes de febrero durante la Jornada 8.

Dirigidas por Diego Testas, el conjunto de La Noria recibe al América en la Liga BBVA MX Femenil el lunes 9 de febrero en punto de las 15:45 horas, tiempo de la CDMX, compromiso a disputarse en la cancha de la Unidad Deportiva Centenario.

En la presente campaña de la Liga BBVA MX Femenil, el cuadro azulcrema comandado por Ángel Villacampa se ubica en la parte alta de la tabla general. Luego de cinco partidos disputados, el América lidera la competencia con 13 puntos, resultado de cuatro victorias y un juego igualado. Del otro lado, Cruz Azul se encuentra en el noveno puesto con ocho unidades tras dos triunfos, dos empates y un juego perdido.

De cara a la Jornada 6, Cruz Azul recibe a Querétaro el sábado 31 de enero. Por su parte, el Club América encara el Clásico Capitalino frente a Pumas en el Estadio Ciudad de los Deportes el domingo 1 de febrero a las 12:00 del día.

¿Cuándo juega América vs Cruz Azul varonil?

Por otra parte, en la rama varonil, América y Cruz Azul van a chocar hasta la Jornada 14 del Clausura 2026 en el Estadio Ciudad de los Deportes, encuentro programado para el 11 de abril a las 21:00 horas.

