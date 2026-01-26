TV Azteca transmitirá a Cruz Azul en la Jornada 4 del Clausura 2026

Regresa la Liga BBVA MX. Luego de la pausa por los juegos amistosos de la Selección Mexicana ante Panamá y Bolivia, el Torneo Clausura 2026 sigue su marcha con la Jornada 4, misma en la que podrás disfrutar varios partidos por la señal de TV Azteca.

Arrancando con el Viernes Botanero, este 30 de enero Puebla recibe a Toluca en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, compromiso a disputarse en punto de las 19:00 horas, tiempo de la CDMX. Al terminar dicho partido, sigue la doble cartelera con el juego entre FC Juárez ante Cruz Azul.

Dirigidos por Pedro Caixinha, los Bravos encaran el juego contra los de La Noria tras haber empatado en la Fecha 3 en su visita a Santos Laguna. Por su parte, La Máquina llega al compromiso en La Frontera luego de haber derrotado a Puebla en su partido anterior. De momento, Cruz Azul se ubica en el cuarto puesto de la tabla general del Clausura 2026 con seis unidades, resultado de dos victorias y un juego perdido. Del otro lado, los Bravos tienen cuatro unidades al registrar un triunfo, un juego igualado y una derrota en la presente campaña.

El juego de Juárez vs Cruz Azul lo vas a poder ver EN VIVO este viernes 30 de enero al finalizar el duelo de Puebla vs Toluca en la doble cartelera del tradicional Viernes Botanero.

Partidos de la Jornada 4 del Clausura 2026

Viernes 30 de enero:

Puebla vs Toluca

Pumas vs Santos

Juárez vs Cruz Azul

Sábado 31 de enero:

América vs Necaxa

Atlético de San Luis vs Chivas

Atlas vs Mazatlán

León vs Tigres

Monterrey vs Xolos

Domingo 1 de febrero:

Querétaro vs Pachuca

