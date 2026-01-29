CONFIRMADO: América cierra a OTRO REFUERZO para el Clausura 2026

El Club América ya tiene un nuevo refuerzo para el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. A falta de que se haga oficial, Raphael Veiga se va a sumar al cuadro azulcrema proveniente de Palmeiras, escuadra con la que tuvo un registro de 109 goles en 379 partidos jugados con el equipo de Brasil para convertirse en uno de los goleadores históricos del conjunto de la ciudad de São Paulo.

¿Cuánto pagó el América por su nuevo refuerzo?

Con 30 años de edad, Raphael Veiga llega al futbol mexicano por una cifra de 10 millones de dólares de los cuales, seis son fijos y los otros cuatro en variables dependiendo del rendimiento del delantero, cerrando la transferencia en calidad de préstamo con opción a compra.

En la presente campaña de la Liga BBVA MX, el América necesita goles. Y es que de cara a la Jornada 4 del Clausura 2026, el equipo dirigido por André Jardine no ha logrado anotar en el inicio de la nueva campaña, registrando dos empates sin goles y una derrota, resultados que tienen al conjunto de Coapa en el lugar 15 de la tabla general con dos puntos.

Tras la pausa de actividad en el certamen local por los partidos amistosos de la Selección Mexicana ante Panamá y Bolivia, el América recibe a Necaxa en la Fecha 4 del Clausura 2026, encuentro a disputarse este 31 de enero en punto de las 16:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Durante la interrupción del torneo por los juegos de México rumbo a la Copa Mundial de la FIFA, el América sostuvo un juego amistoso ante Morelia, compromiso que ganaron 2-1 previo a la reanudación ante los 'Rayos'.

