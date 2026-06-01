Cruz Azul y las OPCIONES que el Barcelona tiene para jugar el Joan Gamper

Han pasado algunos días desde que Cruz Azul se consagró como campeón del Clausura 2026 y las reacciones respecto a este triunfo no dejan de aparecer en las redes sociales. Ahora, en los últimos días ha surgido un rumor respecto a la posibilidad de que se pueda enfrentar al Barcelona.

cruz azul

Para poner un poco de contexto, vale decir que el Barcelona es uno de los equipos más importantes del mundo y el actual campeón de la primera división española. Cruz Azul, por su parte, conquistó su décimo campeonato en la historia luego de vencer en la final a los Pumas.

¿Cruz Azul enfrentará al Barcelona en verano?

Como sabes, el FC Barcelona ha comenzado a trabajar a marchas forzadas para buscar a un equipo al que pueda enfrentar en el Joan Gamper, trofeo que no tiene validez oficial pero que se ha vuelto tradicional en la historia blaugrana, y que se disputa antes del inicio de cada temporada.

Te puede interesar: Brahim Díaz y el día que rechazó España para jugar con Marruecos

Te puede interesar: ¿Cuánto dinero deberán pagar América y Cruz Azul por Jordan Carrillo?

📌 SPORT | Ajax will NOT be playing the Gamper match due to scheduling reasons. ❌️



👉🏽 Other candidates are:

🇮🇹 Roma

🇩🇪 Dortmund

🇮🇹 Napoli

🇲🇽 Cruz Azul (Mexico) pic.twitter.com/Wtse2jby5b — Barça Notes 🗒 𝕏 (@BarcaNotes) May 29, 2026

Bajo este escenario, el nombre de Cruz Azul ha sonado como uno de los posibles candidatos para enfrentarse a los catalanes en las siguientes semanas de acuerdo con el diario SPORTS, esto después de que tanto el Ajax como el Leipzig hayan rechazado tal invitación por problemas de calendarización.

Ante tal situación, la fuente señala que otras opciones para el Barcelona son el Borussia Dortmund, el Napoli, la Roma y el Cruz Azul, nombre que sobresale debido al tema comercial y económico que sugeriría su arribo en este trofeo considerando la cantidad de fanáticos que siguen de cerca al club celeste.

¿Qué equipos mexicanos se han enfrentado al Barcelona por el Joan Gamper?

En tanto se confirma o rechaza la posibilidad de que el Cruz Azul enfrente al Barcelona en el Joan Gamper, vale decir que, en la historia, solamente dos equipos han disputado este trofeo ante los blaugranas. El primero de ellos fue ante León en agosto del 2014, mientras que el segundo fue frente a Pumas en 2022 con derrotas para ambas escuadras.