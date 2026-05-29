Brahim Díaz: el día que la joya de Real Madrid RECHAZÓ jugar para España y prefirió a Marruecos

La Copa Mundial de la FIFA 2026 puede ser el escenario idóneo para que la Selección de Marruecos demuestre que lo ocurrido hace cuatro años no fue producto de la casualidad, y para ello tiene en Brahim Díaz uno de sus elementos más importantes al ataque.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Como sabes, la Selección de Marruecos llegó hasta la semifinal del Mundial pasado sorprendiendo a propios y extraños. Ahora, el conjunto africano, de la mano de Brahim Díaz y su experiencia en el Real Madrid, buscarán ser nuevamente el caballo negro de esta Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Por qué Brahim Díaz rechazó España para jugar con Marruecos?

Brahim Díaz ha tenido la oportunidad de defender los colores de equipos como el Milán y el Real Madrid de España, por lo que tiene un cariño especial por este país. Sin embargo, no fue sino hasta el 13 de marzo del 2024 cuando el mediocampista recibió su primer llamado a la Selección de Marruecos.

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Y es que, pese a haber nacido en Málaga, Brahim Díaz pudo nacionalizarse marroquí gracias a las raíces que tiene con el país africano, mismas que proceden directamente de su abuela paterna y que lo decantaron por este país pese a que, en categorías inferiores, formó parte del conjunto español.

Además, se sabe que tomó la decisión de ir por Marruecos por la falta de convocatorias que recibió de España en el mejor momento que vivió como futbolista del Real Madrid. Hoy por hoy, Brahim comanda una generación realmente atractiva del cuadro africano, misma que tiene como primer objetivo superar la siguiente ronda del Mundial 2026.

¿En qué Grupo del Mundial 2026 está Marruecos?

La Selección de Marruecos forma parte del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026 junto a otras escuadras como Brasil, Escocia y Haití. El orden de sus partidos en esta primera fase es el siguiente: