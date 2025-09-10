¡Fecha confirmada! En este día Cruz Azul enfrentará al campeón de la Libertadores en la Copa Intercontinental 2025

La FIFA dio a conocer, de manera oficial, el calendario de los partidos que se disputarán en la próxima edición de la Copa Intercontinental 2025, misma en la que la Máquina de Cruz Azul se enfrentará al campeón de la Copa Libertadores en un duelo conocido como el Derbi de las Américas.

Cabe mencionar que Cruz Azul será el único representante mexicano que formará parte de esta Copa Intercontinental luego de lo sucedido en la edición pasada, en donde Pachuca llegó a la gran final del certamen. Ante ello, no está de más conocer el día exacto en el que se llevará este partido.

¿Cuándo enfrentará Cruz Azul al campeón de la Libertadores en la Intercontinental?

Para efectos prácticos, podría considerarse este Derbi de las Américas como una especie de cuartos de final de la Copa Intercontinental, motivo por el cual el duelo entre Cruz Azul y el campeón de la Libertadores se llevará a cabo el próximo miércoles 10 de diciembre del 2025.

Si Cruz Azul supera esta fase, enfrentará en la ronda “semifinal” al ganador de la Copa África-Asia-Pacífico, en un duelo programado para el 13 de diciembre. Por último, cabe decir que la final de esta Copa Intercontinental, partido al que el conjunto celeste aspira llegar ante el PSG, se llevará a cabo el miércoles 17 de diciembre.

¿Cómo obtuvo su pase Cruz Azul a la Copa Intercontinental 2025?

El conjunto de Nicolás Larcamón llegará a este torneo como el representante de la Concacaf luego de obtener el campeonato en la última edición de la Concachampions, misma en la que destrozó en la final al Vancouver Whitecaps de la MLS por 5-0.

¿Quién es el campeón actual de la Copa Libertadores?

Cabe mencionar que, ahora mismo, se desconoce al campeón de la Libertadores dado que el torneo apenas está en su formato de cuartos de final, por lo que los ocho sobrevivientes hasta ahora, que aspiran al trofeo de Sudamérica, son los siguientes: Vélez, Racing, River Plate, Palmeiras, Liga de Quito, Sao Paulo, Flamengo y Estudiantes La Plata.

¿En qué lugar se ubica Cruz Azul en el Apertura 2025?

Después de ocho juegos disputados, el Cruz Azul se ubica en la tercera posición de la tabla general de la Liga BBVA MX con 17 puntos de 21 posibles. Su próximo partido será ante Pachuca, en duelo programado para este sábado en punto de las 17:00 horas.