¡CONFIRMADO! Cruz Azul vs Chivas del Clausura 2026 se jugará a las 9:00 A.M.

La Jornada 7 del torneo Clausura 2026 de la categoría Sub 21 de la Liga BBVA MX tendrá atractivos encuentros y uno de ellos es el que enfrentará a Cruz Azul en contra de Chivas que se jugará por la mañana del próximo sábado 21 de febrero en las instalaciones de La Noria.

Cruz Azul vs Chivas Sub 21 se jugará a las 9:00 A.M.

El encuentro entre Cruz Azul y Chivas de la categoría Sub 21 podría marcar el regreso de Kevin Mier, portero del primer equipo de La Máquina que se recupera de una lesión y quien podría comenzar a tener minutos de cara a un posible regreso a la actividad.

Se busca que Mier comience a tener minutos para que recupere la confianza luego de la lesión que sufrió en el último partido de la fase regular del Apertura 2025 tras una entrada de Adalberto Carrasquilla en el duelo entre Cruz Azul y Pumas.

El encuentro está programado para disputarse en punto de las 9:00 a.m., tiempo del centro de México, el próximo sábado 21 de febrero en la cancha 1 de las instalaciones de La Noria.

Ese mismo sábado pero a las 21:05 horas y en la cancha del Estadio Cuauhtémoc de Puebla se estarán enfrentando los primeros equipos de Cruz Azul y Chivas en compromiso de la Jornada 7 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

El Rebaño Sagrado buscará mantener su paso perfecto en lo que va del campeonato, además de que llegan con la inspiración de haber derrotado al América en el Clásico Nacional, por lo que se espera un partido cargado de emociones.

