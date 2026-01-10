Cruz Azul vs Chivas: Ver EN VIVO el resultado de la Jornada 2 del Clausura 2026 en la Liga BBVA MX Femenil

En la Jornada 2 del futbol de la Liga BBVA MX Femenil, Cruz Azul y Chivas protagonizan uno de los duelos más atractivos del Clausura 2026, un partido que promete intensidad y goles por el buen inicio de ambos equipos en el torneo.

El encuentro se disputará este sábado 10 de enero de 2026 a las 15:45 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Centenario de Cuernavaca, Morelos. Se espera una buena entrada, con gradas probablemente divididas debido a la numerosa afición rojiblanca en la región, designada arbitral para el partido es Itzel Hernández Fuentes.

Cruz Azul Femenil llega como líder momentáneo tras un debut contundente en la Jornada 1, donde goleó 5-0 al León, la Máquina mostró una ofensiva dinámica, efectiva y con variantes, tras cerrar de gran manera el Apertura 2025, el mismo dinamismo del equipo dirigido por Diego Testas esta presente. El equipo celeste buscará confirmar su buen momento ante uno de los rivales más exigentes de la liga y consolidarse como un serio contendiente en el certamen.

Chivas Femenil, por su parte, también arrancó con el pie derecho al imponerse 2-0 al Atlético de San Luis en el Estadio Akron. Sin necesidad de una goleada, el conjunto tapatío dejó ver las señas de identidad que lo han caracterizado en los últimos torneos, levantando la mano para ser candidato al titulo.

Con ambos equipos invictos y con confianza tras su buen inicio de torneo, el duelo en Cuernavaca se perfila como una prueba temprana de alto nivel. Cruz Azul intentará sostener su impulso ofensivo, mientras que Chivas apostará por su equilibrio colectivo.