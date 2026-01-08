OFICIAL: Así quedó el mediocampo de Cruz Azul para el Clausura 2026

Cruz Azul definió su mediocampo para el Clausura 2026 tras la salida de Lorenzo Faravelli e Ignacio Rivero, y la incorporación de Agustín Palavecino. El ajuste responde tanto a decisiones deportivas como tácticas del cuerpo técnico.

Luego de dos años en la institución, Faravelli dejó La Noria, al igual que Ignacio Rivero, quien también salió del club, fue fundamental en la obtención del último titulo de liga para Cruz Azul. En su lugar, la directiva apostó por Palavecino, mediocampista argentino y viejo conocido del técnico Nicolás Larcamón, con experiencia previa en el futbol mexicano y perfil para asumir responsabilidades en la generación de juego.

Palavecino se integrará a una base que ya tiene continuidad en la liga

José Paradela, quien llegó junto a Larcamón para el Apertura 2025, se mantiene como una de las opciones en el mediocampo. Pese a un rendimiento irregular a lo largo del torneo pasado, que fue de más a menos, se ha mantenido dentro de la rotación del plantel, además de seguir siendo uno de los jugadores con mayor talento del balompié nacional.

En cuanto al talento mexicano, Erik Lira continúa como el principal contención del equipo, desde su llegada procedente de Pumas en enero de 2022, ha disputado 171 partidos oficiales. Fue titular indiscutible en la obtención de la Concachampions Cup 2025 y recientemente renovó contrato hasta 2029, manteniéndose como el “5” fijo para el Clausura 2026, con miras a sostener su gran nivel rumbo al Mundial de 2026.

Carlos Rodríguez, quien arribó desde Rayados de Monterrey en enero de 2022 en intercambio por Luis Romo, se consolidó como el cerebro del mediocampo. Suma 157 partidos oficiales, 13 goles y alrededor de 26 asistencias. Su mejor rendimiento reciente se dio en el Apertura 2025, donde registró cuatro goles y seis asistencias.

Mientras Lira aporta equilibrio defensivo, Rodríguez ha evolucionado hacia un rol más ofensivo, con mayor presencia en el área rival, ambos atraviesan uno de sus momentos de mayor madurez futbolística, en un periodo clave rumbo al Mundial de 2026 y los intereses deportivos de Cruz Azul.

Jeremy Márquez, exjugador del Atlas, se mantiene como una alternativa importante en el mediocampo, ya sea como titular o como recambio cuando el equipo requiere mayor control del balón. Durante el Apertura 2025 marcó un gol relevante ante Chivas en los cuartos de final, lo que le permitió ganar confianza dentro del plantel, cerrando el torneo como titular para Nicolás Larcamón.

El regreso de Andrés Montaño puede sumar con su participación, destacando por su dinamismo y disparo de larga distancia. Además, se contempla su reincorporación plena a la competencia tras superar una rotura de ligamento cruzado, ya entrenando al parejo de sus compañeros de cara al Clausura 2026.

Cruz Azul debutará en el Clausura 2026 frente a León, en un torneo en el que la exigencia interna es cada vez mayor dentro de la institución. Con un plantel reforzado y bajo la dirección de Nicolás Larcamón, el equipo iniciará el campeonato con el objetivo de competir desde las primeras jornadas y mantenerse en la pelea por el título, en la búsqueda de la décima copa de liga.

