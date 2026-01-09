CONFIRMADO: Chivas compra a delantero a un día de su debut en el Clausura 2026

Sergio Aguayo es el delantero que Chivas fichó a un día de que debute en el Clausura 2026 contra Pachuca, duelo que se disputará el sábado a las 5 de la tarde en el Estadio Akron. Guadalajara compró la carta del jugador de 23 años, quien desde hace un torneo llegó al Tapatío y ahora se sumará al proyecto de Gabriel Milito, quien no quiere a Alan Pulido, pero éste se resiste a continuar en el club .

El nacido en Estados Unidos, pero con sangre mexicana, pertenece al club filial del Rebaño Sagrado, pero ante su buen momento fue convocado por Milito para encarar la pretemporada de cara al torneo venidero. Su incorporación fue un éxito, pues marcó 2 goles: uno contra Irapuato y otro ante Leones Negros de la Universidad de Guadalajara (UdeG) en el partido por el tercer lugar de la Copa Pacífica .

El conjunto rojiblanco se hizo de los servicios de Sergio Aguayo, quien tenía un vínculo contractual con Pachuca.|@jonbarbon

Jon Barbon confirmó que la directiva rojiblanca tomó la decisión de comprar de manera definitiva al jugador. “Chivas asegura a un delantero joven con proyección y conocimiento del club”, publicó en sus redes sociales.

Los números de Sergio Aguayo, contratación oficial de Chivas

Aguayo es canterano del Pachuca, en el que pasó por las categorías Sub-20 y Sub-23, pero no tuvo grandes oportunidades en el primer equipo. Por lo anterior, la directiva de los Tuzos decidió cederlo a principios de 2025 al Tapatío de la Liga de Expansión MX.

De acuerdo con la plataforma BeSoccer, el futbolista de 23 años lleva 2 torneos en el Tapatío, en los que ha disputado 21 partidos, 17 de ellos como titular, con un registro de 11 anotaciones; es decir, una media de goles de 0.62.

El delantero espera ser considerado por Chivas para el Clausura 2026, pues con su destacada pretemporada puede ser tomado en cuenta por Milito. No obstante, la posición está sumamente competido, pues por encima de él están Armando González y Ángel Sepúlveda.