Cruz Azul 1-1 Chivas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de cuartos de final del Apertura 2025, marcador online

El Rebaño Sagrado se mete al Estadio Olímpico Universitario con la firme intención de sacar la victoria, el único resultado que le vale para eliminar a la Máquina Celeste de la Cruz Azul.

Duelo entre dos de los cuatro grandes del fútbol mexicano. El sur de la Ciudad de México se viste de gala para recibir los cuartos de final de vuelta entra Cruz Azul y las Chivas del Guadalajara. Tras el empate sin goles en duelo tapatío, el Rebaño tiene que sacar el triunfo para avanzar a las semifinales del Torneo Apertura 2025. Por su parte, el club de la Noria puede empatar el juego y seguir en busca del trofeo.

