América podría recibir una millonaria multa por romper las reglas de la Liga BBVA MX

El Club América quedó eliminado en los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX tras caer en el global de 3-2 frente a Rayados de Monterrey con un gol Germán Berterame en los minutos finales del encuentro, pero además de su salida del torneo, ahora también podría recibir una millonaria multa por incumplir con el reglamento de competencia.

El América podría recibir millonaria multa por incumplir con el reglamento de la Liga MX

El América ya cantaba victoria antes del silbatazo final y en los minutos finales el sonido local del Estadio de la Ciudad de los Deportes comenzó a poner la canción de 'Mi Mayor Anhelo' de la Banda MS mientras la pelota estaba en juego.

Incluso en la jugada en la que Berterame anotó el gol que les dio el pase a las Semifinales, la popular canción se escuchaba a todo volumen en las bocinas del estadio, una acción que podría costarles una millonaria multa.

Y es que de acuerdo con el Artículo 45 del reglamento de competencia de la Federación Mexicana de Futbol, los equipos son responsables del sonido local y las pantallas gigantes y deben hacer uso adecuado de las mismas.

Esto incluye mantener en silencio el sonido local mientras la pelota está en juego, por lo que de incumplir con el reglamento el equipo podría hacerse acreedor a una multa que va de los 5,657 a los 2 millones de pesos.

