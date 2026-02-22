Cruz Azul vs Chivas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, marcador online

Cruz Azul y Chivas se verán las caras en duelo que parece liguilla. El primer lugar de la clasificación general y con paso perfecto se meterá al Estadio Cuauhtémoc para enfrentar a la Máquina Celeste. Los pupilos de Gabriel Milito llegan de sacar las tres unidades en el Clásico Nacional ante el Club América, mientras que, el club de La Noria hizo lo propio frente a los Tigres de la UANL. Por si fuera poco, un triunfo por parte de los de Larcamón frenaría el sueño rojiblanco y los pondría a tan solo dos puntos del liderato.

Te puede interesar: Cruz Azul vs Chivas: Alineaciones del partido de la jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Este compromiso podría estar lleno de goles y varios sitios de apuestas deportivas apuntan a que habrá más de dos goles en los 90 minutos. Además, ven factible el que tanto la Máquina Celeste como el conjunto tapatío anoten. En el presente Torneo Clausura 2026, Cruz Azul y el Guadalajara tienen 11 goles anotados tras seis fechas disputadas.