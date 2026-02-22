Brilló en el América y una enfermedad puso en riesgo su vida y su carrera para siempre

El Club América ha sido protagonista de grandes fichajes a lo largo de su historia: incorporaciones que generaron ilusión en la afición y prometieron marcar época. Pero no todas esas historias terminaron como se esperaba.

Algunas quedaron atravesadas por factores inesperados que cambiaron el rumbo de los futbolistas y dejaron una sensación de lo que pudo haber sido. Uno de los casos más impactantes es el del delantero chileno Nicolás Castillo.

El jugador sudamericano que todavía no ha anunciado su retiro, llegó a Coapa como una de las apuestas más fuertes del club tras su destacado paso por Pumas y su experiencia en Europa con Benfica. Si bien su talento y capacidad goleadora lo posicionaban como un referente ofensivo, una grave enfermedad modificó su destino dentro y fuera de las canchas.

¿Qué enfermedad sufrió Nicolás Castillo y cómo afectó su carrera?

El punto de quiebre en la carrera de Nicolás Castillo llegó con una trombosis que puso en riesgo su vida. Este problema de salud no solo lo alejó del fútbol profesional durante un largo periodo, sino que también implicó múltiples intervenciones médicas y un proceso de recuperación complejo y lleno de incertidumbre.

A pesar de su determinación por volver a competir, el delantero nunca logró recuperar el nivel físico y futbolístico que lo había convertido en una figura destacada en la Liga MX. La situación fue tan delicada que, incluso, su continuidad en el deporte quedó en duda durante años.

Según reveló el periodista Bruno Zampieri, el propio jugador habría confirmado su decisión de no seguir en el fútbol profesional. Así fue como marcó el cierre de una etapa que estuvo cargada de lucha y resiliencia.

¿Cómo le fue a Nicolás Castillo en el América antes de su problema de salud?

Antes de enfrentar este difícil episodio, Nicolás Castillo dejó muestras claras de su calidad con la camiseta azulcrema. En total, disputó 27 partidos con el América. Registró 13 aportaciones directas de gol: 9 tantos y 4 asistencias. Si bien los números reflejan un rendimiento prometedor, su paso por el club quedó inevitablemente condicionado por la enfermedad que truncó su continuidad.