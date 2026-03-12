Cruz Azul 0-0 Necaxa: Ver en VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil; marcador online

Cruz Azul Femenil recibe este jueves a Necaxa Femenil en actividad de la Jornada 11 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil. El encuentro representa una oportunidad importante para las celestes en su intento por mantenerse dentro de los puestos de clasificación a la Liguilla.

El equipo de La Máquina llega tras varias semanas sin jugar como local debido a la pausa por la Fecha FIFA. Del otro lado, las Centellas buscan aprovechar el impulso anímico que dejó su más reciente victoria en el torneo.

¿A qué hora y dónde se juega el Cruz Azul Femenil vs Necaxa Femenil de la Jornada 11?

El partido entre Cruz Azul Femenil y Necaxa Femenil se disputará este jueves 12 de marzo de 2026 a las 15:45 horas (tiempo del centro de México). El encuentro se jugará en el Estadio Centenario de Cuernavaca, Morelos, actual sede del conjunto celeste para esta temporada.

Cruz Azul busca afianzarse en zona de Liguilla del Clausura 2026

Cruz Azul Femenil llega a la Jornada 11 ubicado en el octavo lugar de la tabla con 15 puntos, producto de cuatro victorias, tres empates y tres derrotas. El equipo registra 21 goles a favor y 15 en contra, números que lo mantienen en la pelea directa por un lugar en la fase final.

La Máquina comparte unidades con equipos que también buscan meterse en la zona de clasificación, como Tijuana y FC Juárez, por lo que sumar en casa puede ser determinante para no perder posiciones en la recta final del torneo.

Necaxa ocupa el lugar 17 de la clasificación con tres puntos, después de una victoria y nueve derrotas, con cuatro goles anotados y 35 recibidos. Aun así, el equipo llega con un impulso anímico tras vencer 2-1 a Querétaro en la jornada anterior.

Antecedentes recientes entre Cruz Azul Femenil y Necaxa

En los enfrentamientos recientes entre ambos equipos, Necaxa ha logrado sumar resultados positivos frente a Cruz Azul. En los últimos cuatro partidos entre ambos, las celestes no han conseguido una victoria.

Los marcadores fueron 3-3 en el Apertura 2025, 1-0 para Necaxa en el Clausura 2025, empate 1-1 en el Apertura 2024 y triunfo 2-0 de las Centellas en el Clausura 2024.

La última victoria de Cruz Azul ante Necaxa se registró en el Apertura 2022, cuando el conjunto celeste se impuso 3-0 en las instalaciones de La Noria.