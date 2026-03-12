OFICIAL: Cruz Azul jugará su siguiente partido en Cuernavaca y en estadio para 9 mil 600 personas

El equipo de Cruz Azul Femenil disputará su próximo partido del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil en el Estadio Centenario, recinto ubicado en Cuernavaca y con capacidad aproximada para 9 mil 600 espectadores.

La escuadra celeste cambió de sede para esta temporada y dejó las instalaciones de La Noria. A partir del Clausura 2026, el conjunto femenil disputa sus partidos como local en el inmueble morelense, donde buscará sumar puntos importantes en la recta final del torneo.

Cruz Azul busca mantenerse en zona de Liguilla del Clasuara 2026

Después de diez jornadas disputadas, Cruz Azul Femenil se mantiene en la pelea por los puestos de clasificación. El equipo suma 15 puntos y en ell octavo lugar de la tabla, posición que da acceso a la fase final.

El resultado más reciente del equipo fue una victoria como visitante ante Atlas Femenil por marcador de 6-4 en la Jornada 10. Antes de ese duelo, las celestes empataron 1-1 frente a Club Tijuana Femenil, cayeron 2-1 contra Club América Femenil y 4-2 ante Tigres de la UANL Femenil, además de una victoria 3-1 frente a Querétaro Femenil.

Un cierre de torneo con varios partidos en casa

El calendario restante del Clausura 2026 presenta varios compromisos como local para el conjunto celeste. Tras enfrentar a Necaxa Femenil, el equipo visitará a Santos Laguna Femenil en la Jornada 12.

Posteriormente regresará al Estadio Centenario para medirse ante Mazatlán Femenil y Puebla Femenil en las jornadas 13 y 14. Después visitará a Atlético de San Luis Femenil y Toluca Femenil antes de cerrar la fase regular en casa frente a Pumas de la UNAM Femenil en la Jornada 17.

Ese tramo final del torneo será clave para que el equipo mantenga su posición en la tabla y confirme su presencia en la Liguilla del Clausura 2026. El duelo ante Pumas en la última jornada podría influir en la definición de los equipos clasificados a la fase final del campeonato.

