¿Andrés Gudiño es la opción IDEAL para reemplazar a Luis Ángel Malagón en la Selección Mexicana? Los números que respaldan al portero de Cruz Azul durante el Clausura 2026

La situación en la portería de la Selección Mexicana ha vuelto a generar conversación tras confirmarse la lesión de Luis Ángel Malagón. El arquero del Club América sufrió una rotura del tendón de Aquiles, una lesión que lo mantendrá fuera de actividad entre 6 y 8 meses (confrimado por el club), lo que abre el debate sobre las opciones en el arco rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Este escenario también ha puesto atención en otros nombres del futbol mexicano, entre ellos el de Andrés Gudiño, quien vive un gran semestre con Cruz Azul entre la Liga BBVA MX y la Concacaf Champions Cup.

El guardameta cementero vio acción recientemente en el partido de ida de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup ante Monterrey, duelo disputado el martes 10 de marzo en el llamado “Gigante de Acero”. En ese encuentro, Cruz Azul logró una voltereta de 3-2.

Con ese compromiso incluido, Gudiño suma 11 partidos disputados en lo que va del Clausura 2026 y la Concachampions, alcanzando un total de 990 minutos jugados.

Los números de Andrés Gudiño en Clausura 2026 y Concachampions

Los registros combinados del arquero con Cruz Azul en lo que va del semestre quedan de la siguiente manera: 11 partidos disputados (10 en Liga MX + 1 en Concachampions), 990 minutos jugados, 11 goles recibidos (9 en liga + 2 ante Monterrey), 4 porterías en cero y 28 atajadas.

Al finalizar el encuentro ante Monterrey, Gudiño también fue abordado en zona mixta, donde expresó su apoyo al arquero del América, Luis Ángel Malagón, deseándole una pronta recuperación tras la lesión que lo mantendrá fuera de las canchas por varios meses.

En esa misma conversación con medios, el guardameta señaló que su momento actual se debe al trabajo colectivo que atraviesa Cruz Azul, luego de que surgiera la posibilidad de que su nombre aparezca en la conversación rumbo al Mundial.

La ruta profesional de Andrés Gudiño en el balompié nacional

La carrera de Andrés Gudiño comenzó lejos de los reflectores. Nacido en Mérida en 1997, inició su camino en la Segunda División con Pioneros de Cancún antes de dar el salto al extinto Ascenso MX con Venados en 2015.

Su debut profesional llegó en la Copa MX de 2018. Posteriormente llegó a Cruz Azul 2n 2018, donde compitió por la portería con el experimentado Jesús Corona y también con Sebastián Jurado.

Ante la falta de minutos, el guardameta aceptó salir a préstamo en 2022 con Tepatitlán FC dentro de la Liga de Expansión MX, con el objetivo de mantener ritmo competitivo.

El punto de quiebre en su carrera llegó en noviembre de 2025, cuando el arquero titular Kevin Mier sufrió una lesión de tibia y peroné antes del inicio de la Liguilla del Apertura 2025.

Ante esa situación, Gudiño asumió la titularidad en el arco cementero y respondió con actuaciones importantes, incluyendo intervenciones clave en la serie ante el Guadalajara.

El contraste estadístico contra su comptencia Carlos Acevedo en el Clausura 2026

Dentro del análisis de porteros mexicanos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 también aparece el nombre de Carlos Acevedo, actual guardameta de Santos Laguna.

En el Clausura 2026 ambos atraviesan contextos distintos con sus equipos. Mientras Cruz Azul se mantiene en la parte alta de la tabla con una defensa sólida, Santos Laguna ocupa el último lugar del torneo.

Gudiño registra 9 goles permitidos en 10 partidos y 4 porterías en cero, mientras que Acevedo acumula 26 goles recibidos en 10 jornadas disputadas y 0 porterías sin gol. Aunque el arquero de Santos suele enfrentar un mayor número de disparos, el volumen de goles recibidos ha impactado sus números en el campeonato.

Cabe destacar que Acevedo ha entrado en las últimas convocatorias de Javier Aguirre, aun sin conocer minutos de juego; todo apunta a que el portero de Santos será el tercer portero de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026 por llevar todo el proceso previo. pero Andrés Gudiño levanta la mano como opción por el buen momento que vive con Cruz Azul.

