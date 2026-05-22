Cruz Azul vs Pumas: Alineaciones de la Final de Ida del Clausura 2026

Comienza la Final del Torneo Clausura 2026. Cruz Azul recibe a Pumas en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, partido que escribe el primer episodio de la serie por el campeonato.

Dirigidos por Joel Huiqui, el conjunto de La Noria encara el partido tras haber eliminado a Chivas en las semifinales. Del otro lado, la escuadra comandada por Efraín Juárez llega de vencer a Pachuca. Tras igualar el marcador global 1-1, el Club Universidad Nacional se hizo del boleto a la Final gracias a su posición en la tabla general.

Alineaciones Cruz Azul vs Pumas

Cruz Azul: Kevin Mier, Omar Campos, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Agustín Palavecino, Ángel Márquez, Amaury García, Carlos Rodríguez, José Paradela, Rodolfo Rotondi y Osinachi Ebere.

Pumas: Keylor Navas, Rubén Duarte, Nathan Silva, Álvaro Angulo, Rodrigo López, Santiago Trigos, Uriel Antuna, Jordan Carrilo, Pedro Vite, Juninho y Robert Morales.

