Cruz Azul vs Pumas: ¿Por qué se le llama el Clásico de la Obsesión?

Club Universidad Nacional y la Máquina Celeste de la Cruz Azul definirán al nuevo monarca del futbol mexicano en este Torneo Clausura 2026. El equipo del Pedregal y el cuadro de La Noria llevan varios años de rivalidad, sin embargo, en los últimos semestres ha crecido el choque entre estos dos clubes, tanto que hoy el denominado 'Clásico de la Obesesión' tiene al rojo vivo todas las redes sociales.

A pesar de tener grandes enfrentamientos en los años 70 y 80, en los cuales definieron dos títulos del futbol mexicano, pero, en las semifinales del Torneo Guardianes 2020 creció mucho la rivalidad al concretarse una de las mayores remontadas en el balompié de nuestro país. Cruz Azul derrotó 4-0 a los Pumas en la ida y parecía que la Máquina de Robert Dante Siboldi iba a llegar a la final, sin embargo, Universidad Nacional vino de atrás y venció 4-0 a los de La Noria para quedarse con el boleto.

Desde este punto, los aficionados de Universidad tomaron como suyo la palabra obsesión para dirigirse a los seguidores celestes que justamente estaban obesionados por vencer a Pumas y que el equipo del Pedregal siempre perdiera. Poco a poco los celestes aceptaron el mote de Clásico de la Obsesión y hoy en día, las redes sociales son un punto de inflexión en esta rivalidad con memes, tensiones, comparaciones y hasta pronósticos.

La final se vive por TV Azteca Deportes

Como ya es tradición, la mejor televisora del país tiene los mejores eventos y la Liga MX no es la excepción. Para sus millones de aficionados, traemos la final completa por la señal de TV Azteca Deportes. Disfruta EN VIVO y GRATIS el partido de ida entre Cruz Azul y Pumas de la UNAM este jueves 21 de mayo a las 8:00 pm por la señal de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes, Azteca Deportes Network y la página azteca deportes.com.

Por si fuera poco, el domingo 24 de mayo también tenemos una cita a las 7:00 pm para definir al nuevo monarca del futbol mexicano. Acompaña a Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Carlos Guerrero y a todo el equipo de TV Azteca Deportes en la que será una noche para recordar en la historia del balompié.

