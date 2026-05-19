¿Cuántas finales han jugado Cruz Azul y Pumas y cuáles fueron los resultados?

Semana de final en el futbol mexicano entre dos de los clubes más populares del balompié nacional. Pumas de la UNAM y Cruz Azul se verán las caras en la serie que definirá al monarca del Torneo Clausura 2026 y el club que gane también liderará la estadística entre el serie particular en finales.

En la temporada 1978-79, la Máquina Celeste se llevó el título a costa de Universidad Nacional tras un 0-0 en la ida que se disputó en el Estadio Olímpico Universitario y un contundente 2-0 en el Estadio Azteca con goles de Jara y Camacho. Rápidamente, el equipo del Pedregal tuvo su revancha tras lo sucedio en la campaña 1980-81. En el partido de ida, el cuadro de La Noria derrotó por la mínima diferencia a Pumas con un solitario gol de Adrián Camacho.

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Para el cotejo de vuelta, Universidad Nacional goleó 4-1 a Cruz Azul (goles de Hugo Sánchez, Ricardo Ferretti, Manuel Manzo y Enrique López Zarza, descontó Rafael Toribio) para darle la vuelta a la serie y conseguir su segundo título en la Primera División del futbol mexicano.

La final se vive por TV Azteca Deportes

Como ya es tradición, la mejor televisora del país tiene los mejores eventos y la Liga MX no es la excepción. Para sus millones de aficionados, traemos la final completa por la señal de TV Azteca Deportes. Disfruta EN VIVO y GRATIS el partido de ida entre Cruz Azul y Pumas de la UNAM este jueves 21 de mayo a las 8:00 pm por la señal de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes, Azteca Deportes Network y la página aztecadeportes.com.

Por si fuera poco, el domingo 24 de mayo también tenemos una cita a las 7:00 pm para definir al nuevo monarca del futbol mexicano. Acompaña a Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Carlos Guerrero y a todo el equipo de TV Azteca Deportes en la que será una noche para recordar en la historia del balompié.

