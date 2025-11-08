Cruz Azul vs Pumas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la jornada 17 del Torneo Apertura 2025, HOY sábado 8 de septiembre, marcador online

Tremendo duelo que nos espera en el Estadio Cuauhtémoc, Cruz Azul y los Pumas de la UNAM se verán las caras en un cotejo sumamente importante para ambos clubes. Club Universidad Nacional tiene que sacar si o si las tres unidades para estar en el play-in del Torneo Apertura 2025, cualquier otro resultado lo deja fuera de la fase final. Por otro lado, la Máquina Celeste será líder si saca la victoria en patio poblano.

Te puede interesar: Liguilla al momento: Así va a la tabla general del Apertura 2025 durante la jornada 17