Cruz Azul vs Rayados de Monterrey: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de Octavos de Final de vuelta en la Concachampions 2026; marcador online

Cruz Azul recibe a Monterrey en la Concachampions 2026. Dirigidos por Nicolás Larcamón, el conjunto de La Noria encara el juego de vuelta de 8vos de Final en el Estadio Cuauhtémoc. Tras el partido de ida, la escuadra Celeste tiene ventaja en el marcador global por 3-2, por lo que el equipo comandado por Nicolás Sánchez busca venir de atrás para instalarse en la siguiente ronda de la competencia de Concacaf.

En el certamen local, Cruz Azul llega al partido de Concacaf Champions Cup luego de haber empatado ante Pumas en la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026. Por su parte, Rayados llega de igualar frente a los Bravos de Juárez. El ganador de la serie entre La Máquina y el cuadro de 'La Pandilla', se va a enfrentar en 4tos de Final al vencedor de la serie entre Alajuelense y LAFC.

Alineaciones Cruz Azul vs Monterrey

Cruz Azul: Andrés Gudiño, Omar Campos, Willer Ditta, Erik Lira, Nicolás Ibáñez, Agustín Palavecino, Ángel Márquez, Carlos Rodríguez, José Paradela, Jorge Rodarte y Gonzalo Piovi.

Monterrey: Luis Cárdenas, Víctor Guzmán, Anthony Martial, Carlos Salcedo, Jesús Corona, Alonso Aceves, Luis Reyes, Roberto De la Rosa, Jorge Rodríguez, César Bustos y Carlos Frayde.