Cruz Azul vs Santos, hora EXACTA del partido de la jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Hoy domingo 6 de septiembre siguen las emociones de la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX, fecha que sufrió varios reacomodos en sus juegos tras la final de la Leagues Cup y el partido por el tercer lugar, que de igual manera se disputan este día.

Desde la cancha del Estadio Banorte, la Máquina Celeste de Cruz Azul recibirá a los pupilos de Renato Paiva, el Club Santos. Ambos equipos llegan a este compromiso viviendo realidades deportivas completamente contrastantes, en un duelo donde la necesidad de sumar tres puntos es vital.

Te puede interesar:

La Máquina se presenta a este encuentro con un importante envión anímico. El equipo cementero dejó atrás la sequía y logró cortar una racha negativa al imponerse de manera contundente 3-1 ante los Rayos del Necaxa en el Estadio Victoria la jornada pasada, gracias a las anotaciones de Jeremy Márquez, Nicolás Ibáñez y Willer Ditta.

Este resultado los mantiene en la pelea de media tabla con nueve unidades. Además, el conjunto celeste buscará mostrar mayor solidez tras hacer oficial durante la semana la incorporación de Alan Mozo para reforzar la lateral derecha, una posición que les había costado tanto trabajo que incluso obligó al cuerpo técnico a improvisar a Márquez en esa zona.

Por su parte, Santos Laguna aterriza en la capital atravesando una profunda crisis de resultados y con urgencia absoluta. Los dirigidos por Renato Paiva no conocen la victoria en lo que va del certamen y suman apenas un punto después de seis jornadas disputadas (un empate y cinco derrotas), colocándolos en la penúltima posición de la clasificación, solo por encima de FC Juárez.

Te puede interesar:

Horario exacto para ver el Cruz Azul vs. Santos Laguna

Día: Domingo 6 de septiembre de 2026

Hora: 17:00 horas (Tiempo del Centro de México)

Estadio: Estadio Banorte

Te puede interesar: