Cruz Azul 0-0 Tigres: Ver en VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

El cierre de la Jornada 6 del Clausura 2026 presenta uno de los partidos más atractivos del fin de semana, con Cruz Azul recibiendo a Tigres en un duelo directo por los primeros puestos de la tabla. Ambos equipos llegan igualados con 10 puntos, ubicados en la parte alta de la clasificación, por lo que una victoria podría colocarlos momentáneamente como sublíderes del torneo.

El encuentro se disputará este domingo a las 16:30 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Cuauhtémoc, sede administrativa de los celestes durante el torneo. La expectativa es alta debido al buen momento que atraviesan ambos conjuntos en el arranque del campeonato.

Te puede interesar: CONFIRMADO: Los precios de los boletos para el repechaje que se jugará en México para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Cruz Azul llega fortalecido tras su contundente victoria en Concachampions, aunque el cuerpo técnico deberá gestionar el desgaste físico y decidir si mantiene la base titular o introduce rotaciones. La atención también se centra en Nicolás Ibáñez, quien apunta a iniciar frente a su exequipo.

Del otro lado, Tigres atraviesa un momento ofensivo destacado tras golear en la jornada anterior y consolidarse como uno de los equipos más equilibrados del certamen. La solidez defensiva y la jerarquía de sus atacantes han sido factores determinantes en su arranque de torneo, convirtiéndolo en un rival especialmente peligroso como visitante.

Pronóstico del Cruz Azul vs Tigres de la Jornada 6 del Clausura 2026

El historial reciente marca una clara tendencia al empate, con cuatro empates en los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos. Se presenta un escenario equilibrado, con ligera ventaja para Cruz Azul debido a la localía, aunque el momento futbolístico de Tigres anticipa un partido cerrado y de alta intensidad.

En lo táctico, la clave del partido pasa por la capacidad defensiva de Cruz Azul, que deberá corregir desajustes para contener a una ofensiva regiomontana que suele capitalizar los errores rivales. Tigres, por su parte, buscará imponer su orden colectivo y aprovechar los espacios en transición.

Alineaciones del Cruz Azul vs Tigres de la Jornada 6 del Clausura 2026

Cruz Azul

Tigres