CONFIRMADO: Los precios de los boletos para el repechaje que se jugará en México para la Copa Mundial de la FIFA 2026

México no solo será uno de los países anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, sino que también tendrá un papel clave meses antes del arranque del torneo al albergar el torneo de Repechaje Intercontinental, instancia que definirá los últimos dos boletos disponibles para la justa mundialista. Este "mini-torneo" se disputará en marzo de 2026 y funcionará como una prueba operativa para la organización del evento principal.

La FIFA eligió como sedes a Guadalajara y Monterrey, ciudades que recibirán partidos oficiales antes del inicio del Mundial, donde los encuentros se jugarán en el Estadio Akron y el Estadio BBVA, aunque durante la competencia ambos recintos adoptarán las denominaciones oficiales de Estadio Guadalajara y Estadio Monterrey, respectivamente, como parte del reglamento del organismo internacional que prohíbe el uso de nombres comerciales.

El repechaje estará dividido en dos llaves de tres selecciones cada una, los equipos mejor posicionados en el ranking FIFA avanzaron directamente a las finales de su sector, mientras que los otros cuatro combinados disputarán semifinales previas. Los ganadores de cada llave obtendrán los dos últimos lugares disponibles para la Copa del Mundo, en una serie de partidos que también servirá para evaluar logística, operación y capacidad organizativa rumbo a la inauguración del torneo el 11 de junio de 2026.

¿Cuáles son los precios para el repechaje en el Estadio Monterrey?

La Federación Boliviana de Fútbol informó que los boletos para los partidos del repechaje en Monterrey tendrán precios accesibles, especialmente en las localidades más económicas. El objetivo es garantizar una alta asistencia y facilitar el apoyo de la afición en una instancia decisiva rumbo al Mundial.

De acuerdo con la información proporcionada, las entradas tendrán precios iniciales desde 200 pesos mexicanos para el partido del 26 de marzo y desde 300 pesos mexicanos para el encuentro del 31 de marzo. Por el momento, no se ha especificado el número total de boletos disponibles en estas categorías ni las zonas exactas del estadio donde estarán ubicados.

La intención, según el comunicado difundido por la federación, es permitir que un mayor número de aficionados pueda asistir a un evento considerado histórico para las selecciones participantes, en especial para Bolivia, que buscará asegurar su presencia en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Cuáles serán los partidos que se jugarán del repechaje de la Copa Mundial de la FIFA en México?

El calendario del Torneo de Repechaje Intercontinental contempla cuatro encuentros distribuidos entre Guadalajara y Monterrey:

26 de marzo – Semifinal Llave 1

Nueva Caledonia vs Jamaica, Estadio Guadalajara.

26 de marzo – Semifinal Llave 2

Bolivia vs Surinam, Estadio Monterrey.

31 de marzo – Final Llave 1

RD Congo vs ganador de la semifinal 1, Estadio Guadalajara.

31 de marzo – Final Llave 2

Irak vs ganador de la semifinal 2, Estadio Monterrey.

Los dos vencedores de las finales del 31 de marzo obtendrán los últimos boletos rumbo a la Copa del Mundo, en un torneo que marcará el primer gran ensayo organizativo de México antes del inicio oficial del Mundial 2026.

