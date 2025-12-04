Cruz Azul vs Tigres: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY miércoles 3 de diciembre, partido de ida de las SEMIFINALES del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX; marcador online y por internet

Comienzan las semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Cruz Azul recibe vs Tigres en el Estadio Olímpico Universitario, juego de ida en el que La Máquina busca sacar ventaja jugando frente a su gente. Y es que en la cancha de C.U, el equipo dirigido por Nicolás Larcamón liga 25 partidos sin conocer la derrota.

La escuadra de La Noria llega al partido de semifinales luego de haber eliminado a Chivas en los 4tos de Final. Por su parte, el conjunto comandado por Guido Pizarro viene de vencer a los Xolos de Tijuana. En la presente campaña, Cruz Azul y Tigres se enfrentaron en la Jornada 12 de la Fase Regular, encuentro que terminó igualado 1-1 con goles de Juan Brunetta y Ángel Sepúlveda.

Alineaciones Cruz Azul vs Tigres

Cruz Azul: Andrés Gudiño, Jorge Sánchez, Willer Ditta, Jesús Orozco, Erik Lira y Omar Campos, Nacho Rivero, Jeremy Marquez y Charly Rodríguez, José Paradela y Gabriel Fernández.

Tigres: Nahuel Guzmán, Marco Farfan, Joaquim Pereira, Jesús Angulo y Jesús Garza, Fernando Gorriaran, Juan Brunetta, Romulo y Diego Lainez, Ángel Correa y Nicolás Ibáñez.

