Esta es la extraña técnica de Luis Enrique para combatir el estrés

Nadie va a negar que Luis Enrique es un entrenador ganador. Lo demostró con el Barcelona, lo demostró con España y también lo demostró con el PSG. Y justo en este club es donde la gente no tuvo más argumentos para llamarle mal estratega. Sin embargo, muchos otros coinciden en que es un personaje bastante particular. Por ello, se entiende que tenga ciertos pensamientos que para muchos son una locura. Y esto es lo que hace para desestresarse.

¿Cuál es la técnica que Luis Enrique tiene para quitarse el estrés?

En los meses recientes se ha viralizado mucho de lo que el estratega dice y hace, pues grabó una serie documental de su día a día. Ante eso, compartió algo que le ha funcionado para conectar con la naturaleza, lo cual es caminar descalzo en el césped de los campos donde entrena a su equipo.

No importa si hace frío, calor, haya nieve o esté lloviendo, mantiene sus pies descalzos en contacto con el pasto. Esto le ha servido para conectar con el entorno natural y dijo que antes se resfriaba seguido… pero ahora no le pasa absolutamente nada. “Llevo más de un año haciendo earthing-grounding. Tenía alergias cada primavera, moquillo, tenía que dejar de ir en bici. Desde que lo hago, desapareció. La conexión con la naturaleza me encanta”.

Justamente está técnica tiene como enfoque transmitir una corriente continua de energía que fluye por todos los seres vivos y la superficie del planeta… formando un circuito eléctrico global. Esta definición es hecha por un estudio publicado por el sitio Science Direct… aunque no tiene suficiente respaldo científico, en el ámbito de la conductividad eléctrica a través del ser humano.

¿De qué manera caminar descalzo ayuda al estrés de Luis Enrique?

Como primer punto se debe especificar que lo dicho por el estratega de los parisinos tiene sentido al momento de pensar en la mejora del aspecto físico. Hay registros de personas que encontraron satisfactorio practicar el estar descalzos, pues incluso les produce sensaciones agradables… según un pequeño estudio hecho por la Universidad de Haifa en Israel.

Por ello, el estrés es controlado al momento en que el cuerpo se siente en conexión con la naturaleza o con el presente. Es una manera de mantenerse sujetos al día a día, sin necesidad de pensar en otras cosas.